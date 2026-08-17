Cantabria, el mejor lugar para ver el eclipse parcial de luna del 28 de agosto

Un eclipse parcial de la Luna será visible en toda España durante la noche del próximo 28 de agosto, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN). Su observación se podrá realizar a simple vista: ni entraña ningún riesgo ni requiere de ningún tipo de instrumentación especial.

¿A qué hora tendrá lugar?

En Santander, por ejemplo, el eclipse lunar parcial empezará sobre las 3:23 horas. Será una primera fase difícil de apreciar a simple vista.

Una hora después comenzará a hacerse más visible para el ojo humano. A las 4:33 horas será cuando comience la fase parcial del eclipse y el momento de máxima ocultación de la luna llegará sobre las 6:12 horas.

A simple vista y sin instrumentos especiales

Según cuenta desde el IGN, La observación del eclipse ese viernes, 28 de agosto, se puede realizar a simple vista y no entraña ningún peligro ni requiere ningún tipo de instrumentación especial.