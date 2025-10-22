Potes acoge la Copa de España de Escalada Urbana

Repasamos con Carlos González Dorado el programa que ha preparado la Asociación Cultural Deportiva Torrecerredo para este fin de semana en Potes. De viernes a domingo habrá competiciones, conferencias, exposiciones o rutas de montaña. También el popular lance del jamón que tanto gusta a escaladores y populares. Las undécimas jornadas de la montaña lebaniega premiarán a Sebastián Álvaro y se disputará una nueva cita de la Copa de España de Escalada Urbana.
La Copa FEDME de Escalada, Bloque y Velocidad, y la Copa de Escalada Urbana llegan a Potes por tercer año consecutivo y cada vez con mayor participación, unos 400 inscritos de toda España. El viernes se iniciarán las undécimas jornadas de la montaña lebaniega con la entrada del Premio Sinergia a Sebastián Álvaro, persona clave en la historia del alpinismo en nuestro país, y la proyección y charla de Pipi Cardell sobre el Nanga Parbat. Además, habrá concierto y algo de escalada.
Las jornadas contarán con la presencia de la paraesquiadora y parasurfista María Martín-Granizo que compartirá su pasión por el deporte. El veterano Carlos Soria contará su ascensión al Manaslu con 86 años y una prótesis de rodilla. Pura pasión por la montaña. Todas las charlas con el Centro de Estudios Lebaniegos.
Programa XI Jornadas de Montaña Lebaniegas
Viernes 24 septiembre
-20:00 h. Inauguración de las XI Jornadas de Montaña Lebaniegas.
-20,05 h. Entrega del Premio Sinergia a Sebastián Álvaro.
-20,15h. Vídeo proyección Nanga Parbat por Pipi Cardell.
Sábado 25 septiembre
-08:00 h. Copa España de Velocidad y Bloque (El Ferial).
-09:00 h. Rutas a pie a Peña Vieja (punto de encuentro Centro de Estudios Lebaniegos).
-10:00 h. Copa Escalada Urbana Camino Lebaniego infantil (punto de encuentro Convento S.R.)
-18:00 h. Conferencia de María Martín-Granizo (paraesquí, parasurfing, objetivo Milán 2026).
-18:00 h. Lance al Jamón. (punto de encuentro Templete de Potes).
-20:00 h. Conferencia de Carlos Soria (sobre su reciente ascensión al Manaslu).
Domingo 26 septiembre
-08:45 h. Copa España de Velocidad y Bloque (El Ferial).
-09:30 h. Ruta a pie Valle de Cereceda (punto encuentro Centro de Estudios Lebaniegos)
-11: 00 h. Talleres de seguridad en el Rocódromo Municipal de Potes a cargo del CEDEC.
-12,30 h Conferencia y visita Exposición Fotográfica de Luis Miguel Soriano (Centro de Estudios Lebaniegos)
Durante estas XI Jornadas Montaña Lebaniegas tendrán lugar dos exposiciones fotográficas:
-Luis Miguel Soriano «Luces y sombras de montaña» (Centro de Estudios Lebaniegos).
-CV CEPHOTO en la Casa Cultural de Potes