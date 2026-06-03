Guille Nieto: "Si me piden fichajes, yo les pido patrocinadores"

Guillermo Nieto ejerce de presidente del Cormorán RC y cuando se lo permiten sus rodillas hasta sigue vistiéndose de corto para jugar algunos minutos. El equipo santanderino ganó 26-16 al Real Oviedo y terminó primero del grupo de permanencia. El balance deportivo que hace el dirigente es positivo: "Pudimos ser el equipo sorpresa, pero la temporada es larga y tenemos jugadores muy jóvenes. Hubo un momento que estuvimos cerca de los mejores. El grupo ha mejorado y se ha crecido mucho. Se ha competido de tú a tú contra rivales directos. En pretemporada ganamos al Uni de Bilbao, que se quedó a un jugada de ser finalista en el ascenso a la élite. Se plantó cara a Getxo, que ha arrasado a otros rivales de otros grupos... Partidos que antes se nos complicaban, ahora les ganamos bien".

En lo deportivo todo va bien, lo económico es más complicado. "Tenemos viajes de 200 y 300 kilómetros con mucha gente y el seguro que tenemos en Cantabria está desorbitado... Cada jugador paga 700 euros por jugar, es cruel y hay diferencias de 200 y 300 euros con otras ligas. Necesitamos algún seguro que nos eche un cable. Estamos entra la espada y la pared", explica Nieto. Con este panorama que nadie espere fichajes de relumbrón. "Si me piden fichajes, yo les pido patrocinadores... Está muy complicado por el tema de los seguros. Si vienen a vivir o a estudiar a Santander les ofrecemos ayudas... Nosotros nos centramos en la gente de casa".

Para el próximo curso habrá obras en San Román. El Ayuntamiento de Santander intentará mejorar la seguridad del recinto para evitar los robos recurrentes y se habilitará una zona cubierta para el tercer tiempo. "Prefiero no entrar en lo de los robos, pero si puedo decir que San Román se queda corto en los vestuarios por la cantera, los campus de verano, el fútbol... Necesitamos crecer también en instalación".