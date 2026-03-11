Carlos Palacio: "Ahora se me escapan de la cabeza los vuelos que hacen con un skate"

El Ayuntamiento de Suances, a través de la Concejalía de Deportes que preside Ana Santiago, ha puesto nombre al skate bowl situado en el entorno del Paseo Marítimo como reconocimiento a Carlos Palacio Diego “Pala”, como propulsor de los orígenes de la práctica del skate en los años setenta y persona vinculada al municipio. La iniciativa responde al deseo de rendir homenaje a una figura muy querida en la comunidad skater cántabra, cuya vida está estrechamente ligada a Torrelavega y a Suances, donde encontró en el mar y en el asfalto dos espacios naturales para el desarrollo del surf y el skate, deportes ambos muy ligados en sus inicios.

En este homenaje a los orígenes del skate en la comarca, Carlos Palacio, “Pala”, no puede olvidar los nombres de los amigos de generación con los que se inició en este deporte, recordando con nostalgia al conocido Javier Castillo “Poty”, a Roberto Palacio, a Kharly, a Toño “El Bola”, a Edu Simal, a Leandro Bolivar, a Sergio Castillo, a Mario Diego y a José Manuel Álvarez, con los que compartió este modo de vida en torno a la cultura urbana del skate. Recordamos con él los orígenes, la evolución de un deporte que ahora es olímpico y otras historias de la época. Pala ha seguido curveando hasta no hace mucho... "Ahora no me dejan, pero me sigue gustando mucho", dice.

“Pala” es un referente del skate en Cantabria incluso para las generaciones más jóvenes que comenzaron a acercarse a este deporte años después de que él diese sus primeros pasos en la disciplina, concretamente en la Plaza Mayor de Torrelavega, después de ver al coreógrafo, “Poty”, amigo de la cuadrilla, rodar a velocidad en una tabla de skate. A partir de entonces, el carácter inquieto de “Pala”, su trato cercano y su espíritu urbano le llevaron a compartir conocimientos, motivar a jóvenes aficionados y contribuir a la creación de una comunidad sólida en torno a este deporte.

El skate bowl del Paseo Marítimo, punto de encuentro habitual para jóvenes y aficionados a este deporte, pasa así a llevar el nombre de quien simboliza los valores de compañerismo y amor por esta disciplina deportiva al aire libre. Con esta denominación, la Concejalía de Deportes de Suances ha querido no solo reconocer la figura de “Pala”, sino también poner en valor la importancia del surf y el skate como señas de identidad del municipio.