Adrián Lus: "A este Racing hay que quererle con sus virtudes y sus defectos"

El creador de contenido está estos días en Cantabria y pudo seguir en directo los partidos del Racing ante el Sporting y el Almería. "A este Racing hay que quererle con sus virtudes y sus defectos. No se pueden sacar 20 punto al segundo y el que lo piense se equivoca de categoría", asegura. El cántabro apunta que "el Racing volverá a ser pionero siendo el primero en ascender habiendo recibido más de 50 goles".

Adrián Lus también manda un mensaje de apoyo a José Alberto y de calma todavía con siete partidos por jugar: "Sacamos cuatro puntos en juego, pero hay que tener cautela. Quedan 21 puntos en juego y no podemos subir en la jornada 38, nadie lo hace y es imposible". Sobre el técnico del Racing dice que "como todos los entrenadores del mundo José Alberto comete errores, pero hay que sopesar todo en la balance y es difícil que alguien pueda hacerlo mejor. La perfección no existe y menos en esta Segunda División. Andrés no llevaría los goles que lleva en el Deportivo o en el Almería".

El actor y humorista también valora la temporada de su querido Málaga, reside en esa ciudad, y del Ceuta, al que pronto visitará el Racing: "No iré en helicóptero como la otra vez sino en ferry desde Algeciras. Habrá racinguistas seguro, pero el domingo a las nueve de la noche es un horario muy complicado para ese viaje... Pero tenemos que ir porque no sabemos cuándo podrá volver a jugar allí el equipo cántabro". "Está todo muy igualado, pero creo que el Castellón podría ser segundo, también el Málaga o el Almería. A mí me gustaría que subieran Racing y Málaga, pero acertar un pronóstico en LaLiga Hypermotion es imposible", cuenta.