Íñigo Crespo: "Me quito el sombrero ante este Racing"

Lleva el rock y el Racing en la sangre. Repasamos la temporada del equipo santanderino con uno de sus abonados más emblemáticos. "Este ascenso me hace mucha ilusión por muchas generaciones que todavía no han visto al Racing en Primera y también por gente veterana que lo podrá volver a disfrutar. Nada garantizaba subir y se ha apostado por un proyecto, también ha habido dudas, pero me quito el sombrero ante el equipo y ante nuestro entrenador por este ascenso", explica Crespo.
"Hemos acabado jugando con cuatro centrales. Era un debe lo de encajar muchos goles. Se corrigieron errores y el equipo se asentó en la categoría. No sé si podremos seguir jugando así en Primera. En los partidos de Copa ante Villarreal y Barcelona creo que ya vimos a un Racing de Primera jugando más a la contra. Soy optimista y a muerte con el Racing en Primera", asegura el músico.
El abonado del Racing analiza la temporada de su equipo y el futuro muy ilusionado. En la música se tomará un año sabático en cuanto a conciertos para preparar nuevos temas. "Ver al Racing es una maravilla, son partidos muy entretenidos de ida y vuelta, en Primera creo que nos obligarán a otra cosa. Pero primero hay que ganar al Cádiz y quitarnos una espinita de años pasados. Me gustaría ver un equipo digno en Primera y ojalá que nos llevemos alguna alegría ganado al Madrid o al Barcelona", apunta.