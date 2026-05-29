Yossi Benayoun: "Estoy sorprendido del cariño de la afición, me fui hace 21 años"

El exjugador del Racing y del Liverpool, Chelsea o West Ham entre otros pasa unos días en Santander acompañando a su hijo, promesa del fútbol. Yossi Benayoun guarda mucho cariño al Racing y grandes recuerdos de Santander, aunque solamente había regresado una vez con su mujer a la ciudad.

Benayoun ha estado siguiendo varios partidos por televisión de esta temporada y está encantado con que "el Racing regrese a donde tiene que estar, a Primera División", también le encanta el estilo de José Alberto, "de atacar y atacar". "Me ha encantando todo lo que he podido ver desde allí del ascenso", dice.

El exfutbolista recuerda lo feliz que fue en sus tres temporadas en el Racing y los buenos compañeros que tuvo. Coincidió en el césped con Jose Moratón, ahora técnico del primer equipo, y con Pedro Munitis estos días. "El paso por el Racing fue muy importante para mi carrera y no lo olvido", dice.

Yossi Benayoun no ha dejado de hacerse fotos y de firmar autógrafos estos días por Cantabria: "Me sorprende mucho. Le decía a mi hijo antes de venir que no me reconocería nadie porque me fui hace 21 años ya y me llevado una gran sorpresa de todo el cariño que me transmiten los aficionados en la calle"