Noticias Mediodía Cantabria 15/04/2021

Sanidad cree que Cantabria está en el nivel 3 de alerta por coronavirus por los 200 positivos que tienen origen en brotes en la hostelería. Se trata de 206 casos detectados en 10 brotes en establecimientos de hostelería en varios municipios de Cantabria. El consejero Miguel Rodríguez matiza que los hosteleros no tienen la culpa, es la actividad en espacio cerrado en el que se quita la mascarilla.

La consejería cree que hoy se podrán superar los 100 nuevos positivos de Covid en Cantabria, mientras no descarta el cierre perimetral de Reinosa en los próximos días si sube la positividad en el municipio campurriano. El alcalde José Miguel Barrio no cree que el cierre sea la solución, explica que los datos hoy eran mejores en Reinosa y espera que no haya confinamiento para su municipio.

Cantabria va a apoyar en la Comisión de Salud Pública que se celebra esta tarde vacunar con dos dosis a los grupos de edad mayores de 60 años, al tratarse de un colectivo "más vulnerable" frente al Covid.

Cantabria quiere ampliar el número de enfermedades que se buscan con la prueba del talón en los recién nacidos. Ahora se realiza un cribado de 8 enfermedades y la gerente del Servicio Cántabro de Salud explica que pedirán la ampliación a nivel nacional, aunque reconoce que hay comunidades que ya lo han ampliado.

El Ayuntamiento de Santander está estudiando la propuesta del Ministerio de Defensa para quedarse con la finca de La Remonta. La ciudad dispone ahora de un parque en 95.000 de los 285.000 metros cuadrados de superficie que tiene la finca.

La ministra Margarita Robles exponía, ayer en el Congreso, su disposición a ceder la parcela pero no gratis.

El 76% de los 32.500 vales que han salido a las doce del mediodía en la web santandervalemas.com se han descargado en dos horas. Es la campaña para consumir en los establecimientos hosteleros del municipio y reactivar el sector, dentro de la campaña 'Vale +. Hostelería'.