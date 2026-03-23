Por Román Pérez González

Jorge Drexler tiene una canción que acaba de estallar como un disparo al pensar en esta victoria ante el Sporting de Gijón, ‘La trama y el desenlace’ y eso es un poco lo que nos pasa a todos los que vivimos la Unión Deportiva: lo interesante es amar la trama más que la desenlace, sentir el viaje, crecer en ese camino, agarrarse de la mano y comprender en ese andar juntos que ambos se están protegiendo, viviendo.

El equipo está en el pelotón de los que van a pelear, pero la trama, lo que sucede, la chicha, lo que alimenta las semanas y los sueños, eso, está siendo un drama. El equipo volvió a coquetear con una cachetada en la cara en los minutos finales. Solo una (otra) actuación colosal de Dinko Horkaš mantuvo los tres puntos.

La idea del Carlos Belmonte estuvo en varios tramos del partido; no fue exactamente igual, por supuesto, en la primera parte el dominio de la UD fue muy importante y el gol llegó en ese tramo de superioridad y en la segunda, sin ser tan doloroso como en Albacete sí que el empate pudo llegar perfectamente y, por contra la UD apenas apareció con peligro en la búsqueda del segundo gol. Fue más cauto esta vez Luis García con los cambios y no inventó la rueda, hombre por hombre y a seguir sufriendo.

Viera no jugó. Entró Enzo por Kirian e Iñaki de refuerzo final por Fuster. Cristian por Ale García. Tratar de cerrar el partido con Juanma por Barcia, pero todo se pudo caer de un plumazo si no es por una intervención mágica, llena de reflejos del meta serbio que ya acumula un buen saco de puntos y méritos en su haber.

Sigue dando la sensación la UD de jugar atada, de ir contra natura de su propia plantilla, de sus propios jugadores, de su propio espíritu, de luchar contra su propia forma de expresión, pero lleva tantos meses ya así, en esa pelea entre lo que dicen los números y lo que se ve que uno ya no sabe si va a dar así o si cualquier día el coche se va a salir de la carretera en cualquier desvío hipertenso.

El partido arrancó, de hecho, con la UD fuera de Playoffs por la victoria del Burgos ante el Córdoba y es que el margen de liga y de seguridad que se tenía ya es solo un recuerdo. Once partidos; un mundo y, a la vez, nada.