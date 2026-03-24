Therese deja lluvias históricas, algo de desorganización y algún imprudente

La borrasca Therese ha protagonizado esta mañana un capítulo meteorológico sin muchos precedentes. La intensidad de las lluvias en el norte y sur de Gran Canaria han provocado muchísima tensión en los servicios de emergencia y asombro entre la población. A esto se suma el caos que han vivido muchas familias al conocer medidas contradictorias sobre la actividad docente y la recogida de los alumnos en los centros escolares.

Gran Canaria ha tenido unos 300 percances registrados en la sala del 112 Canarias, mientras que en el conjunto de Canarias, desde que comenzó el paso de la borrasca por las islas, han sido casi 1.500. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha destacado la coordinación entre las distintas administraciones y se ha felicitado por el hecho de que no se hayan producido daños personales.

El presidente del Cabildo grancanario ha sido muy crítico con las personas que están haciendo rutas por la isla mientras casi dos mil personas trabajan por la seguridad de la población. La previsión es que siga lloviendo en las próximas horas aunque la borrasca presenta un comportamiento errático, con lluvias persistentes. El Cabildo de Tenerife también ha actualizado el Plan de Emergencias Insular, declarando la situación de alerta máxima en el área metropolitana