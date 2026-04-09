Prisión provisional para el médico detenido en Gran Canaria por agredir sexualmente a once pacientes

La autoridad judicial al frente del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Nº2 de Las Palmas de Gran Canaria ha decretado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el médico de 37 años detenido por delitos de agresión sexual contra once mujeres que eran sus pacientes

Los hechos se remontan al 1 de febrero de 2026, cuando se produjo la primera detención del investigado, tras tener conocimiento los agentes de varios episodios en los que, presuntamente, el facultativo, prevaliéndose de su condición de médico y de la situación de vulnerabilidad de las pacientes, habría realizado tocamientos de carácter sexual durante la atención sanitaria. A raíz de esta actuación policial, se continuó con las investigaciones, detectándose la posible comisión de nuevos hechos, los cuales dieron lugar a la instrucción de nuevas diligencias por un delito contra la intimidad, al constatarse que el investigado, presuntamente, realizaba fotografías no consentidas de los pechos y glúteos de las víctimas. Estas imágenes eran posteriormente utilizadas por el propio investigado para mostrárselas a otras mujeres, con la finalidad de ganarse su confianza y facilitar la continuidad de los actos de naturaleza sexual, todo ello en el ejercicio de sus funciones y aprovechando su posición profesional.

Como resultado de las gestiones practicadas, y en el marco de las diligencias judiciales en curso, se solicitó mandamiento de entrada y registro en el domicilio del investigado, así como el secreto de las actuaciones, siendo autorizadas ambas medidas por la autoridad judicial competente. La investigación ha permitido, hasta el momento, identificar a un total de nueve víctimas y una testigo, todas ellas mujeres, entre pacientes y trabajadoras de distintos centros de salud, a las que el investigado abordaba utilizando un mismo modus operandi basado en el abuso de confianza derivado de su condición profesional.