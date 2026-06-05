La Policía Nacional detiene al presunto autor del homicidio del dueño de Zumilandia

Agentes de la Policía Nacional pertenecientes al Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Las Palmas, han detenido a un varón como presunto autor de un delito de homicidio, en el marco de la denominada “Operación ZUMO”.

Los hechos se remontan a la noche del 15 de marzo de 2026, cuando la víctima, un varón propietario de un establecimiento comercial ubicado en el barrio de Schamann, fue localizado en el interior de su vehículo en la vía pública de la capital grancanaria, presentando una herida por arma blanca en el brazo izquierdo.

El herido fue trasladado a un centro hospitalario, donde falleció al día siguiente como consecuencia de las lesiones sufridas.

Desde el primer momento, los investigadores iniciaron un amplio dispositivo para el esclarecimiento de los hechos, llevando a cabo numerosas diligencias policiales que han permitido identificar y vincular al ahora detenido con la autoría de la agresión.

Como resultado de la investigación, se ha procedido a la detención del presunto autor, así como al registro de su domicilio, donde se han intervenido diversos efectos que están siendo objeto de análisis. Las actuaciones se mantienen bajo secreto de sumario.

El detenido está previsto que pase a disposición de la autoridad judicial competente durante el día de hoy, mientras la investigación continúa abierta a la espera del estudio completo de los objetos incautados y la recopilación de todas las pruebas necesarias para el total esclarecimiento de los hechos.

La Policía Nacional destaca la importancia de la labor investigadora desarrollada, que ha permitido avanzar de forma significativa en el esclarecimiento de un suceso que generó una notable alarma social, al ser la víctima una persona muy querida entre los vecinos del barrio