Por Román Pérez González

En la RAE dicen que un maipés es un terreno rocoso, duro y áspero compuesto de lava reciente. Es fácil hacerte a la idea si eres canario; si has estado en Lanzarote, por supuesto, si pusiste la tele de madrugada para ver cómo bullía lava ladera abajo en La Palma en 2021. Si has ido a ver a La Virgen de Los Reyes en El Hierro y subes por Sabinosa también sabes de lo que hablo, solo sabes lo que es un malpaís si has estado imbuido en uno. Siempre me gusta imaginar a un pobre marcianito que llega a este nuestro planeta colocado en medio de Timanfaya, sin capacidad para saber que detrás de todo ese borbotón de lava hay casas, personas, vida, mundo.

Si no eres canario y no has estado en uno, no pasa nada: la Segunda División española de fútbol es eso, un malpaís, un maipés en el que los partidos son muchas veces áridos, ásperos, duros. En el que los aficionados somos ese marcianito muertos del asco caminando por lo que creemos que es un sendero, pero que no sabemos si nos conduce a algo, como sí sucedió en Cádiz -victoria y a funcionar- o a nada, al tedio. A la cara de tonto como tantas veces nos ha pasado.

De la Barrera sigue moviendo el árbol con lo que tiene y por ahora va sacando más puntos que desenvoltura, que ligereza, que alegría. Si bien una y otra van de mano, hay distancia entre lo que se ansía y lo que se obtiene. Para conservar su trabajo lo mejor es sumar, ya que es lo importante, pero todavía hay mucho que pulir. Con 10 puntos de 15 seguro que lo firmaba. Sólo chispazos de pinguión de Iván Jaime, -jugadón y tiro al palo-, retazos de Miyashiro, un latigazo de Jesé con paradón de Ezkieta, pero nada mollar, ninguna enjundia que llevarse a la boca, más allá de lo funcionarial de los tres puntos. Fue un buen partido de Bonfanti jugando donde vino, a lo que vino. Caro volvió a poner a prueba el chisme que nos late en el pecho y comprobó que sí, que va.

Haríamos bien en situar el contexto del partido, de lo que va de temporada: Albacete, Ceuta y un Cádiz muy débil y pobre que son ahora tres de los equipos de la zona baja de la clasificación; la UD arriba, pero con carencias ante equipo importantes. Veremos cómo va desarrollándose el camino en el malpaís. Estamos en plena travesía, sobrellevando el maipés.