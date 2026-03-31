La intensa calima comenzará a dispersarse este miércoles

La fuerte calima que afecta a todo el archipiélago ha activado el aviso amarillo, una situación que continuará al menos hasta última hora de mañana

La Agencia Estatal de Meteorología está monitorizando el importante episodio de calima que estamos sufriendo, la Agencia Estatal de Meteorología ha destacado en sus redes sociales que se alcanzarán concentraciones de polvo a todos los niveles que superarán umbrales perjudiciales para la salud. El polvo en suspensión ha cubierto las zonas de costa y cumbre de todas las islas. David Suárez, Delegado de la AEMET en Canarias, hacía en Onda Cero la previsión para las próximas horas. La Dirección General de Salud Pública ha hecho un llamamiento especial a extremar las precauciones y seguir las recomendaciones habituales para evitar complicaciones.