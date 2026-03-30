Desmantelada una trama de falsedad documental relacionada con vehículos de alta gama

Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han desarticulado, tras quince meses de ardua investigación, una organización criminal dedicada a la importación de vehículos de alta gama de manera ilícita y su posterior puesta en circulación en territorio nacional.

El modus operandi consistía en la compra de estos vehículos en el extranjero, los cuales habían sido previamente sustraídos, y una vez en territorio nacional falsificaban su documentación y utilizaban placas de matrícula duplicadas que correspondían a turismos de idéntica marca y modelo para no levantar sospechas.

Posteriormente eran ofertados a través de redes sociales y alquilados a terceras personas, dando la apariencia de una situación administrativa regular y obteniendo con ello un abundante beneficio económico.

Se llevó a cabo un registro domiciliario en la localidad del Médano, Granadilla de Abona, en el cual se intervinieron: 16 llaves de coches, 8 fichas técnicas de vehículos, 6 permisos de circulación, 2 placas de matrícula extranjeras, 12 teléfonos móviles, 40 tarjetas SIM, 3 ordenadores portátiles y 15.050€, lo cual se encontraba oculto en diferentes estancias de la vivienda.

En el registro se localizó un turismo estacionado en el exterior de la vivienda. Tras realizar las correspondientes comprobaciones, se verificó que la placa de matrícula no se correspondía con el vehículo y se procedió igualmente a su incautación. En la investigación han participado agentes de la Policía Nacional pertenecientes a la Brigada Local de Policía Judicial de la comisaría Local del Sur de Tenerife así como agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Área de Investigación del Puesto Principal de Playa de las Américas. En total han sido detenidas seis personas, entre las que se encuentra el principal investigado, que fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, siendo decretada su libertad con cargos a la espera de juicio.

Además, durante la operación policial, han sido intervenidos trece vehículos de alta gama, continuando las labores de investigación con el fin de localizar al resto de turismos implicados así como a otras personas que hayan podido participar.