El Dreamland Gran Canaria despide a Jaka Lakovic. El técnico esloveno ya no seguirá al frente del Granca. El técnico esloveno pone fin a su etapa en el banquillo claretiano después de casi cuatro temporadas al mando del primer equipo, un recorrido en el que deja como principal legado la conquista de la BKT EuroCup de 2023 y una trayectoria que ya forma parte de la historia reciente de la entidad.

La decisión llega en un momento delicado para el conjunto amarillo, marcado por la derrota ante el San Pablo Burgos (95-109) y por la complicada situación clasificatoria del equipo, que se encuentra al borde de los puestos de descenso. En ese contexto, la entidad ha optado por rescindir el vínculo con quien hasta ahora dirigía la nave insular.

Trayectoria de Lakovic en el Granca

Lakovic aterrizó en Gran Canaria en el verano de 2022, procedente del ratiopharm Ulm alemán, y desde entonces asumió un proyecto que logró consolidar entre los equipos más competitivos del panorama nacional y continental. Durante su paso por la isla, el preparador balcánico condujo al equipo hasta la conquista de la EuroCup en 2023, uno de los mayores hitos en la trayectoria del club. Además, volvió a meter al Gran Canaria en otra final europea y firmó también una presencia en las semifinales de la Copa del Rey de 2025.

Más allá del éxito continental, Lakovic consiguió dotar de continuidad competitiva al proyecto. Bajo su dirección, el conjunto amarillo disputó durante tres temporadas consecutivas las eliminatorias por el título de la Liga Endesa, logró clasificarse para todas las fases finales coperas y enlazó participaciones europeas de máximo nivel, una regularidad que el club no alcanzaba desde la campaña 2017/18.

Los números de Lakovic en el banquillo amarillo

El técnico esloveno cierra su etapa con un total de 213 partidos dirigidos entre Liga Endesa, playoff, Copa del Rey, EuroCup y Basketball Champions League. En competición ACB, su balance fue de 129 encuentros, con 62 victorias y 67 derrotas.

Son cifras que, más allá del desenlace, refuerzan el peso de su paso por el banquillo claretiano. Su trabajo deja una huella importante en una de las etapas más competitivas y ambiciosas que se recuerdan en la entidad.

El Granca de Lakovic solo ha ganado dos partidos este año

Pese al balance general positivo, el tramo final de esta temporada ha terminado siendo determinante. Tras la eliminación en la Basketball Champions League, el equipo entró en una dinámica muy negativa que acabó erosionando el proyecto. El Gran Canaria acumuló seis derrotas consecutivas en ACB y solo fue capaz de sumar dos victorias en los 13 partidos ligueros disputados en este 2026.

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Ese desplome en los resultados ha terminado por precipitar la salida de Lakovic, cuyo ciclo se cierra con luces evidentes en el plano histórico, pero también con un final abrupto marcado por la urgencia clasificatoria. La salida de Jaka Lakovic pone punto final a una etapa que deja recuerdos imborrables para la afición amarilla. La EuroCup, otra final continental, una semifinal copera y la consolidación del equipo entre los aspirantes habituales a pelear por objetivos ambiciosos resumen un legado que difícilmente pasará desapercibido en la historia del Dreamland Gran Canaria.