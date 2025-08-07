Detenido un menor cuando trataba de violar a una turista en el sur de Tenerife

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un menor de 16 años como presunto autor de una agresión sexual frustrada ocurrida el pasado 31 de julio en un hotel del municipio de Arona. La rápida actuación de los agentes permitió la rápida localización y detención del autor, evitando así que pudieran producirse nuevos ataques.

Trató de consumar la agresión en "hora punta"

Los hechos ocurrieron en la puerta de una de las habitaciones del hotel, donde la víctima, una joven de 22 años, al acceder a su alojamiento fue abordada por un individuo que consiguió colarse tras ella en la habitación. La víctima logró resistirse, gritó e impidió que el atacante pudiera cerrar la puerta, lo que finalmente le hizo desistir y huir del lugar.

El ataque se produjo en plena hora punta y en una planta transitada del hotel. Las cámaras de seguridad permitieron a los agentes reconstruir la secuencia de los hechos y seguir la pista del sospechoso hasta localizar y detener al presunto autor en la piscina de un hotel próximo a los hechos, en el cual se encontraba hospedado y de vacaciones. Se trataba de un menor de 16 años que se encontraba de vacaciones con su familia.

Según la Policía Nacional, la detención se realizó cumpliendo todos los requisitos legales, y el joven fue puesto a disposición de la Fiscalía de Menores. Dada la gravedad de los hechos, se ordenó su ingreso en un centro especializado para menores infractores, donde permanecerá bajo custodia, sin posibilidad de abandonar la isla, y a disposición de la Fiscalía.