El Instituto Geográfico Nacional detecta una señal de pulsos sísmicos más larga en el Teide

El responsable del Instituto Geográfico Nacional (IGN) en Canarias, Itahiza Domínguez, informó este martes de la detección, al oeste de Las Cañadas del Teide, de una señal sísmica distinta a lo habitual, caracterizada por pulsos más persistentes y continuados, que se prolongaron por intervalos durante aproximadamente una hora y media, entre las 08:45 y las 10:15 horas.

Aun así, Domínguez subrayó ante los medios, tras participar en una reunión extraordinaria del Pevolca (Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico), que no existen indicios que apunten a una erupción ni a corto ni a medio plazo. "Hemos visto que, por ahora, hay tranquilidad. La actividad se mantiene como la que teníamos anteriormente y no vemos visos de que haya precursores de una erupción a corto o medio plazo, como nos ha pasado en otras ocasiones. Esa actividad que venimos registrando y que es anómala desde el año 2023, con esas deformaciones y demás, se mantiene igual. La deformación sigue produciéndose, pero, como decimos, no cambia nada en el estado de la actividad del sistema volcánico respecto al año pasado", explicó a la prensa-

El director del IGN reconoció que este tipo de señal no se había observado anteriormente y que resulta inédita desde que se dispone de instrumentación, hace más de dos décadas. Pese a ello, quiso transmitir un mensaje de calma y tranquilidad a la ciudadanía: "Estas señales, como digo, no es la primera vez que vemos señales de baja frecuencia, suelen tener su origen en movimientos de fluidos. Hay que recordar que Tenerife es una isla volcánicamente activa, y que las islas volcánicamente activas suelen tener magma acumulándose por debajo de la corteza, a unos 10-12 kilómetros de profundidad, durante muchos años; puede acumularse durante décadas y posiblemente es lo que estamos viendo".

Además, Itahiza Domínguez descartó similitudes con la erupción volcánica de La Palma, argumentando que no están viendo "lo que vimos en La Palma la semana antes de la erupción: no estamos observando un enjambre sísmico que indique una erupción, ni una intrusión magmática, ni nada de eso. Me gusta repetirlo, aunque es obvio, pero hay que tenerlo en cuenta. No estamos viendo eso, sino que estamos en una fase muy previa. No sabemos, como digo, no sabemos. No podemos decir si esto, en un futuro a largo plazo, podría tener que ver con una erupción o no. Es imposible de saber", finalizó.