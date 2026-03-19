David Rodríguez no pone fecha al ascenso del Tenerife

Uno de los capitanes del CD Tenerife destaca la unión del vestuario y pide prudencia pese a la buena situación del equipo, que ya piensa en Osasuna Promesas. El CD Tenerife encara una nueva semana de competición con la moral reforzada tras el empate logrado en Balaídos. Un punto que, por cómo se produjo en los últimos minutos, dejó sensaciones muy positivas en el vestuario blanquiazul.

Así lo reconoce David Rodríguez, quien admite que el resultado “supo casi a victoria”. El gol final desató la euforia en todo el equipo, incluidos los jugadores del banquillo. “Fue un momento de mucha emoción. Creo que hice el sprint más grande del partido para celebrarlo”, comenta entre risas, reflejando el buen ambiente y la unión del grupo.

Pese al impulso anímico, el discurso en el vestuario es claro: máxima prudencia. Con diez jornadas todavía por disputarse, el lateral insiste en la importancia de mantener el foco en el día a día. “Tenemos que ir partido a partido, como si cada uno fuera una final”, asegura.

El futbolista también pone en valor la temporada que está firmando el conjunto blanquiazul. Con 60 puntos en 28 jornadas, el Tenerife se ha mantenido en lo más alto de la clasificación desde el inicio, un rendimiento que no pasa desapercibido. “Esta categoría es muy exigente y lo que estamos haciendo tiene mucho mérito”, subraya.

En cuanto al análisis del último encuentro, David coincide con el técnico Álvaro Cervera en destacar el gran nivel mostrado en la primera mitad, en la que el equipo fue dominador y apenas concedió ocasiones. Sin embargo, reconoce que hay aspectos a mejorar, especialmente tras el descanso, cuando el equipo dio un paso atrás y encajó un gol evitable.

En el plano personal, el defensa se muestra dispuesto a adaptarse a cualquier posición que le pida el entrenador, incluso jugando a pierna cambiada. “Intento ayudar al equipo en lo que haga falta”, afirma. Además, tiene palabras de elogio para su compañero César, al que define como “un jugador con mucha calidad” y en plena progresión.

A título individual, Rodríguez admite que le falta un gol para redondear su temporada. Tras haber tenido varias ocasiones claras, confía en poder estrenarse pronto. “Ojalá llegue en el próximo partido”, apunta.

Sobre el próximo rival, Osasuna Promesas, el mensaje es claro: no hay lugar para la relajación. “Van a venir a competir y a ponérnoslo difícil. En esta categoría no hay partidos fáciles”, advierte.

Con el liderato en juego y el objetivo cada vez más cerca, el CD Tenerife afronta el tramo decisivo del campeonato con ambición, pero también con los pies en el suelo. El vestuario lo tiene claro: quedan diez finales y no se puede fallar.