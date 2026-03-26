Rodríguez Burgos: "La creciente tensión en Oriente Medio y el recrudecimiento de la guerra del Golfo están comenzando a tener efectos directos en la economía global"

La creciente tensión en Oriente Medio y el recrudecimiento de la guerra del Golfo están comenzando a tener efectos directos en la economía global y, especialmente, en el sector turístico de destinos como Baleares.

Durante una conferencia celebrada en Menorca, el periodista económico Ignacio Rodríguez Burgos analizó cómo este conflicto geopolítico está impactando en los mercados internacionales, el precio de la energía y la movilidad de viajeros. El cierre del estrecho de Hormuz —clave para el transporte mundial de petróleo— ha provocado una fuerte subida en los costes energéticos, afectando directamente al transporte aéreo y marítimo.

El precio del combustible de aviación y del fuel de navegación se ha duplicado en apenas semanas, lo que ya se traduce en vuelos más caros, recargos en billetes e incluso cancelaciones masivas. De hecho, miles de vuelos han sido suspendidos o desviados, encareciendo aún más los desplazamientos internacionales.

El también jefe de economía de Onda Cero afirmó que se está generando un efecto en cadena: el aumento de los costes logísticos y energéticos impulsa la inflación y reduce las previsiones de crecimiento económico. Según distintos organismos, la inflación podría alcanzar el 4% en los próximos meses, mientras que la actividad económica se verá ralentizada.

En el ámbito turístico, la incertidumbre y la inseguridad están provocando un cambio en los hábitos de los viajeros. Muchos turistas están evitando destinos en zonas de conflicto y optando por lugares considerados más seguros, como España. Primeros datos apuntan a un aumento de reservas en países europeos, lo que podría beneficiar a Baleares.

Sin embargo, no todo son ventajas. El encarecimiento del transporte puede frenar la llegada de visitantes, especialmente en destinos insulares altamente dependientes del avión. Aun así, el turismo de alto poder adquisitivo podría verse reforzado, con un incremento en la demanda de alojamientos exclusivos y experiencias premium.

El conflicto también ha evidenciado la alta dependencia energética de Europa y la vulnerabilidad de sectores estratégicos. Más del 40% de las empresas españolas ya están replanteando sus estrategias ante este nuevo escenario internacional.

La gran y clara conclusión es que la guerra del Golfo vuelve a demostrar cómo los conflictos geopolíticos trascienden fronteras y afectan directamente a economías locales. Para Baleares, el reto será adaptarse a este contexto cambiante, equilibrando oportunidades turísticas con los riesgos derivados de la inestabilidad global.

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