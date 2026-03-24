Menorca consolida Metafuturo Impulsa como foro clave para el turismo del futuro

La isla de Menorca ha acogido la segunda edición de Metafuturo Impulsa Turismo Illes Baleares, un foro organizado por Onda Cero y dirigido por Carles Lamelo, director del programa Gente Viajera que se consolida como espacio de referencia para analizar los retos y oportunidades del sector turístico. El encuentro reunió a destacados representantes institucionales, expertos y empresarios para debatir sobre el futuro del turismo en un contexto global cada vez más exigente.

Uno de los ejes centrales fue la apuesta por una gestión más sostenible y eficiente de los flujos turísticos. El presidente del Consell Insular de Menorca, Adolfo Vilafranca, subrayó la importancia de avanzar hacia un modelo que genere mayor estabilidad, productividad y empleo de calidad en la isla.

La jornada, patrocinada por la Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares y con la colaboración de la Fundación Fomento del Turismo de Menorca, puso el foco en tres pilares fundamentales: sostenibilidad, competitividad y colaboración entre administraciones y sector privado. En esta línea, la presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, Gloria Guevara, destacó la necesidad de una acción coordinada entre gobiernos, empresas, instituciones académicas y sociedad civil para afrontar los desafíos actuales.

El componente social del turismo también tuvo un papel protagonista. El profesor Antonio Riera defendió que la creación de valor empresarial permite mejorar salarios, asumir mayores responsabilidades fiscales y fortalecer el impacto positivo en la comunidad, desmontando la idea de que la reducción de costes laborales o impuestos sea siempre la vía más eficiente.

El foro incluyó además mesas de debate con empresarios turísticos de Menorca, quienes abordaron cuestiones de actualidad como el impacto de la crisis energética derivada de la inestabilidad geopolítica en Oriente Medio. El encarecimiento de los hidrocarburos y los ataques a infraestructuras clave están teniendo consecuencias directas en sectores estratégicos como el transporte aéreo y el turismo.

Con esta segunda edición, Metafuturo Impulsa Turismo Illes Balears refuerza su papel como punto de encuentro imprescindible para el sector, proyectando a Baleares como un laboratorio de ideas para el turismo del futuro a nivel nacional e internacional.