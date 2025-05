¡Ya puedes ver el vídeo del Encuentro de Empresarios en Positivo Metafuturo Impulsa con Marta García Aller!

Este foro empresarial organizado por Onda Cero y CaixaBank cuenta con el patrocinio de la Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia del Govern de les Illes Balears, y la colaboración del Consell Insular de Menorca y el Ajuntament de Maó.

Marta García Aller (Madrid, 1980) es profesora, periodista y escritora española. Estudió Humanidades y Periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid. Realizó un máster en política europea en la Universidad de Bath en el Reino Unido. Antes de incorporarse a El Independiente, diario en el que trabaja desde su fundación, pasó por las redacciones de la BBC en Londres, El Mundo, Actualidad Económica y la Agencia EFE. Colabora con el programa de radio La Brújula, de Onda Cero, como analista de economía y cronista de actualidad.

A partir de 2010, empezó a trabajar como profesora asociada del IE School of Human Sciences and Technology del IE Business School. Desde 2018, colabora en el programa de radio Por fin no es lunes, de Onda Cero. También en Onda Cero, presenta de lunes a viernes la subsección El mundo que no duerme deLa España que madruga, sección de Más de Uno, el programa matinal de la cadena, dirigido por Carlos Alsina, dónde nos traslada a la actualidad de diferentes puntos del mundo. En prensa escrita es columnista habitual del diario digital español El Confidencial.