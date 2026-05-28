¡Ya puedes ver el vídeo completo del V Encuentro de Empresarios Metafuturo Impulsa con Daniel Lacalle!

El Club Marítimo de Mahón ha acogido la celebración del quinto Encuentro de Empresarios METAFUTURO IMPULSA, una cita ya consolidada como uno de los principales foros de reflexión económica y empresarial de la isla. El evento, organizado por ONDA CERO y CAIXABANK, reunió a representantes del tejido empresarial menorquín, directivos, emprendedores e instituciones en una jornada centrada en los retos y oportunidades que afronta la economía en un contexto internacional marcado por la transformación y la incertidumbre.

El gran protagonista de esta edición ha sido el reconocido economista, analista financiero y escritorDaniel Lacalle, quien ofreció una conferencia inspirada en su último libro, “El nuevo orden económico mundial”. Durante su intervención, Lacalle realizó un exhaustivo análisisde los cambios geopolíticos y financieros que están redefiniendo la economía internacional y explicó cómo estos movimientos impactan directamente en las empresas, los mercados y la competitividad.

A lo largo de la ponencia, el economista abordó cuestiones clave como la evolución de los mercados energéticos, las tensiones geopolíticas entre las grandes potencias, la inflación, las políticas monetarias internacionales y el papel estratégico de Europa en el nuevo escenario global. Asimismo, incidió en la necesidad de que las empresas apuesten por la innovación, la capacidad de adaptación y la eficiencia para afrontar con garantías los desafíos económicos de los próximos años.

Lacalle defendió la importancia de la planificación estratégica y de la anticipación empresarial ante un contexto internacional cada vez más dinámico, subrayando que las organizaciones que sean capaces de interpretar correctamente los cambios económicos serán las que lideren el crecimiento futuro.

El quinto Encuentro de Empresarios METAFUTURO IMPULSA volvió a convertirse en un espacio de intercambio de ideas, conocimiento y networking entre profesionales de distintos sectores, reforzando su objetivo de impulsar el debate sobre el presente y el futuro económico de Menorca y de las Illes Balears.

La jornada contó con la colaboración institucional de la Consellería d’Empresa, Autònoms i Energia del Govern de les Illes Balears, el Consell Insular de Menorca y el Ajuntament de Maó, entidades que respaldan esta iniciativa orientada a fomentar la reflexión económica y el fortalecimiento del tejido empresarial.

Además, el encuentro ha sido posible gracias al apoyo de diversas empresas y entidades colaboradoras que han querido sumarse a este proyecto, entre ellas TRABLISA, ARTIEM HOTELS, FIBRALINK, NURAHOME, BARBER COLL GROUP, ESTACIONES DE SERVICIO GALP, AUTOS MAGON, VIDAL & VIDAL, CLUB MARÍTIMO DE MAHÓN, EVENTSON y DECOHOGALIA ORIGINS.

Con esta quinta edición, METAFUTURO IMPULSA reafirma su compromiso de acercar a Menorca voces de referencia del ámbito económico y empresarial, generando espacios de análisis y reflexión sobre los grandes retos que marcarán el futuro de las empresas y de la economía global.