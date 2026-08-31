El sector de la hostelería de Menorca prevé un año «normal» y encara la Mostra de Cuina Menorquina

El presidente de la Asociación de Hostelería y Restauración de Menorca (CAEB), José Bosch, ha analizado el cierre de la temporada estival en los micrófonos de Onda Cero Menorca. En una entrevista marcada por un tono cercano y optimista, Bosch ha hecho balance de los meses clave de verano y ha adelantado las novedades de la próxima edición de la Mostra de Cuina Menorquina.

Balance del verano y situación del sector

Según las primeras valoraciones de la patronal, el balance general sitúa este periodo como un año «normal», alejado de los picos extraordinarios del pasado pero estabilizado tras los efectos de la pandemia. Bosch ha justificado la subida del ticket medio señalando que responde al aumento imparable de los costes operativos y de personal. En referencia al comportamiento del cliente se observa un cambio en la dinámica de consumo, con clientes que reducen sus salidas semanales debido a la coyuntura económica. La zona de Ciutadella registra una mayor percepción de afluencia y dinamismo frente a otras áreas de la isla como Maó. Por otro lado, gran parte de los establecimientos estacionales prevén finalizar su actividad entre finales de septiembre y octubre debido a los elevados costes de mantener las plantillas en meses de menor demanda.

Presentación de la Mostra de Cuina Menorquina

La entidad centra ya sus esfuerzos en la promoción de la Mostra de Cuina Menorquina, que contará con la participación de entre 25 y 30 restaurantes de toda la isla. Las jornadas se presentarán oficialmente el próximo 10 de septiembre en Mallorca, concretamente en el restaurante Forn de Sant Joan, de Forca Mata. Durante la semana de la presentación, el restaurante mallorquín ofrecerá un menú especial dedicado a la gastronomía menorquina. Se han articulado paquetes de viaje en colaboración con agencias para atraer visitantes durante los días del evento gastronómico.