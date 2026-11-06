El PSOE denuncia una nueva reducción del 16,7% de los vuelos entre Menorca y Barcelona este invierno

El PSOE de Menorca denuncia una nueva reducción de los vuelos que conectan la isla con Barcelona durante la temporada de invierno. Según los datos presentados por los socialistas, entre noviembre de 2026 y abril de 2027 están programados un 16,7% menos de vuelos que en el invierno de 2025, una caída que se suma al descenso del 8% registrado durante la temporada anterior.

El secretario general del PSOE de Menorca, Pepe Mercadal, ha presentado estos datos junto al candidato al Congreso de los Diputados, Marc Pons, y ha criticado que la compañía aérea vuelva a reducir las frecuencias en una ruta que considera estratégica para la isla.

Mercadal ha recordado que el pasado invierno ya se produjeron importantes recortes, que llegaron a alcanzar el 36% en algunas semanas. A su juicio, la nueva reducción demuestra que el actual modelo de conexión aérea no garantiza un servicio adecuado, especialmente durante los meses de menor demanda.

Ante esta situación, el dirigente socialista ha reclamado la intervención de la ruta mediante una Obligación de Servicio Público (OSP), una fórmula que permitiría establecer un mínimo de vuelos diarios y fijar límites a los precios de los billetes para evitar incrementos abusivos durante periodos de alta demanda, como Navidad y Semana Santa.

El PSOE acusa al presidente del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca, de haber bloqueado esta propuesta durante la actual legislatura. Según Mercadal, el Ministerio ya disponía de un proyecto de OSP preparado la pasada legislatura, pero no pudo avanzar por la falta de apoyo del actual gobierno insular.

Los recortes se extenderán durante todo el invierno

Los socialistas también han advertido de que la reducción de frecuencias será generalizada durante esta temporada, a diferencia del invierno anterior, cuando los principales recortes se concentraron en enero y febrero.

Las mayores reducciones se producirán en noviembre, con una caída de hasta el 26,2% de los vuelos, y en marzo, cuando la disminución alcanzará el 25%.