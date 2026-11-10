Paula Barca apuesta por la digitalización, la formación y el apoyo a las empresas como ejes de su mandato al frente de la Cámara de Comercio de Menorca

Paula Barca ha iniciado una nueva etapa al frente de la Cámara de Comercio de Menorca con el objetivo de reforzar el papel de la institución como referente para el tejido empresarial de la isla. Elegida presidenta por unanimidad el pasado 23 de octubre, se convierte en la presidenta más joven de la historia de la entidad y afronta el cargo con «muchísima ilusión» y una gran responsabilidad.

En una entrevista radiofónica, Barca ha explicado que uno de sus principales propósitos es conseguir que la Cámara sea una institución más cercana y útil para todas las empresas menorquinas, independientemente de su tamaño o sector. Para ello, considera fundamental escuchar sus necesidades, anticiparse a sus problemas y ofrecer herramientas y soluciones que contribuyan a mejorar su competitividad.

Entre los principales desafíos que afronta el empresariado de Menorca, la nueva presidenta ha destacado la falta de personal cualificado, el acceso a la vivienda, los costes derivados de la insularidad y la necesidad de diversificar la economía. Cuestiones que, según ha señalado, requieren colaboración con las administraciones y una implicación activa de los diferentes agentes económicos.

La formación y la digitalización serán dos de las grandes prioridades de su mandato. En este sentido, la Cámara ya está desarrollando cursos de inteligencia artificial y prevé continuar impulsando iniciativas formativas durante los próximos cuatro años. También se trabajará en el apoyo al comercio y al emprendimiento, así como en facilitar la adaptación de las empresas a los nuevos avances tecnológicos.

Barca ha defendido, además, la importancia de mantener una Cámara abierta a todos los sectores económicos y de colaborar con las organizaciones empresariales y las administraciones públicas. Ha recordado que la institución forma parte de una red estatal y europea que permite acercar a Menorca recursos y oportunidades, como fondos europeos y programas de apoyo a la internacionalización, la exportación y la digitalización.

La nueva presidenta, que lleva cuatro años formando parte del Pleno y del Comité Ejecutivo, ha asegurado que no llega con la intención de empezar desde cero, sino de continuar el trabajo realizado hasta ahora, incorporando nuevas ideas y perspectivas. Para ello, apuesta por el trabajo en equipo, el diálogo y la participación de los diferentes representantes del tejido empresarial.

De cara al final de su mandato, que tendrá una duración de cuatro años, Barca espera haber conseguido consolidar una Cámara moderna, fuerte e independiente, pero, sobre todo, cercana a las empresas. Su objetivo es que cualquier empresario, autónomo o emprendedor sepa que puede acudir a la institución para recibir apoyo, orientación y ayuda ante sus dificultades.

«La Cámara va a estar donde están las empresas», ha afirmado, animando a todos los profesionales y emprendedores de Menorca a acercarse a la institución y conocer los servicios que ofrece.

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