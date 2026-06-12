MÉS per Menorca y PSOE cargan contra el PP por el retraso en la limitación de vehículos en Menorca

La oposición en el Consell Insular de Menorca ha intensificado sus críticas al equipo de gobierno del PP tras el anuncio de un acuerdo con parte de las navieras para avanzar en la futura regulación de la entrada de vehículos en la isla. Tanto MÉS per Menorca como el PSOE consideran que el ejecutivo de Adolfo Vilafranca ha sido incapaz de impulsar una limitación efectiva durante toda la legislatura y acusan al PP de llegar tarde ante un problema que consideran cada vez más grave.

La portavoz de MÉS per Menorca, Noemí Garcia, asegura que el anuncio del Consell demuestra que Menorca volverá a afrontar la temporada turística sin ningún sistema real de limitación de vehículos. Según la formación menorquinista, el PP ha dejado pasar tres años sin aplicar las herramientas que ya contemplaba la Ley Menorca Reserva de Biosfera, aprobada en 2023.

Por su parte, el portavoz socialista Pepe Mercadal enmarcó el anuncio del Consell en la presión política y social generada durante los últimos meses y sostiene que no es casual que se produzca pocos días después de que Mallorca haya avanzado en la regulación de la entrada de vehículos.

Las dos formaciones reclaman que el Consell adopte medidas efectivas para regular la entrada de vehículos y consideran que la actual situación es incompatible con el modelo de sostenibilidad que Menorca proyecta como Reserva de Biosfera.