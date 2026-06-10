La temporada turística arranca en Menorca con mejores resultados de lo esperado

La temporada turística ha comenzado en Menorca con sensaciones más positivas de las previstas para buena parte del tejido empresarial. Así lo ha destacado la secretaria general de la PIME Menorca, María García, tras presentar los resultados de una encuesta realizada entre cerca de 300 empresas de distintos sectores de la isla.

Según los datos recopilados por la organización empresarial, los sectores que han registrado una evolución más favorable son los alojamientos turísticos, los agroturismos, las viviendas vacacionales y las empresas de alquiler de vehículos. En este último caso, el sector continúa consolidando una tendencia positiva iniciada en los últimos años, después de un largo periodo de resultados más discretos.

No obstante, García ha matizado que el balance no es homogéneo. Aproximadamente un 30 % de las empresas encuestadas asegura haber reducido su facturación respecto al mismo periodo del año anterior, lo que refleja una realidad desigual según la actividad económica.

Entre los factores que podrían explicar la mejora inicial de la temporada figura el incremento del turismo internacional. Los datos disponibles apuntan a un aumento de visitantes procedentes de otros países europeos, especialmente del mercado alemán y francés, mientras que el turismo nacional continúa mostrando síntomas de debilidad.

Uno de los datos más destacados corresponde al sector del alquiler de vehículos, que registra un importante incremento de actividad. Aunque desde la patronal reconocen que todavía es pronto para determinar las causas exactas de esta evolución, apuntan a una mejor adaptación de la oferta a las nuevas pautas de consumo, marcadas por alquileres más cortos y una política de precios más flexible.

Los agroturismos y las viviendas turísticas mantienen también una evolución favorable y continúan consolidándose como una de las ofertas diferenciales de Menorca. Desde PIME destacan que este modelo contribuye a diversificar la economía rural, preservar el paisaje agrario y ofrecer una experiencia turística cada vez más demandada por los visitantes.

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