La prisión de Menorca alerta de una situación "límite" por la falta de personal y reclama un plus de insularidad

El centro penitenciario de Menorca atraviesa una situación de "grave déficit de personal", con apenas un 57% de la plantilla operativa, una circunstancia que, según denuncia el delegado sindical de ACAIP-UGT en la isla, Rubén Alonso, está generando problemas de seguridad, sobrecarga laboral y dificultades en la gestión administrativa tanto para funcionarios como para internos.

Durante una entrevista a Onda Cero Menorca, Alonso aseguró que existe un "abandono institucional" que está derivando en conflictos dentro del centro y en un aumento de la presión psicológica sobre los trabajadores, especialmente tras un reciente incidente protagonizado por un interno conflictivo trasladado desde Palma, que habría proferido amenazas de muerte e insultos contra el personal sanitario y los funcionarios.

El representante sindical explicó que la prisión debería contar con 120 funcionarios, pero actualmente dispone de 71 efectivos, además de sufrir importantes carencias entre el personal laboral, donde únicamente permanecen tres trabajadores de los diez previstos. La falta de efectivos obliga a que empleados de distintos departamentos asuman funciones ajenas a sus puestos y mantiene servicios esenciales al borde del colapso.

Entre las consecuencias de esta situación figuran retrasos en la tramitación de permisos, terceros grados y otros procedimientos administrativos que afectan a los internos y a sus familias, aunque Alonso subrayó que la vida cotidiana dentro del centro continúa desarrollándose con normalidad gracias al esfuerzo de los trabajadores.

El sindicato atribuye el problema a la ausencia de un complemento de insularidad suficiente, una reivindicación histórica que considera imprescindible para atraer y retener funcionarios en Menorca. Según explicó, muchos trabajadores prefieren destinos en la península o en Canarias, donde las compensaciones económicas son superiores.

Aunque está prevista la incorporación de nuevos funcionarios en los próximos meses, Alonso mostró sus dudas sobre cuántos acabarán ocupando plaza en la isla y advirtió de que, mientras tanto, el centro se ve obligado a reorganizar servicios e incluso cerrar departamentos para garantizar su funcionamiento durante el verano.

El delegado sindical también defendió la necesidad de mantener la prisión en Menorca por su función social y de reinserción, rechazando las propuestas de trasladar a los internos a otros centros, lo que supondría, a su juicio, un perjuicio añadido para los reclusos y sus familias. Asimismo, recordó que la prisión gestiona numerosos expedientes de trabajos en beneficio de la comunidad, además de la población reclusa residente.

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