Més per Menorca propone reabrir el antiguo aparcamiento del aeropuerto para los residentes

El partido menorquinista Més por Menorca ha reclamado a AENA la reapertura del antiguo aparcamiento de larga estancia del aeropuerto de Menorca para destinarlo a uso exclusivo de los residentes de la isla. Según la formación, este espacio, actualmente cerrado y en desuso, podría ayudar a aliviar el coste que supone aparcar en el aeropuerto para muchos menorquines y trabajadores. La propuesta nace de la denuncia de que los residentes tienen que pagar por estacionar su vehículo en el aeródromo.

Desde Més per Menorca consideran que la situación actual es injusta, ya que muchos ciudadanos se ven obligados a pasar noches fuera de la isla por motivos laborales, médicos o personales, hecho que incrementa notablemente el coste del viaje al sumar los gastos de aparcamiento.

La formación plantea que el espacio se pueda utilizar con criterios de rotación para evitar su ocupación prolongada. Entre las medidas propuestas, destacan el establecimiento de una tarifa simbólica y la aplicación posterior de precios progresivos para evitar abusos y garantizar la disponibilidad de plazas.

El conseller Esteve Barceló ha criticado que “no tiene ningún sentido que haya un espacio disponible y sin uso mientras los menorquines tienen que pagar por un servicio básico”. En la misma línea, el diputado Josep Castells ha subrayado la voluntad de buscar consenso político para impulsar la iniciativa y presentar una reclamación conjunta ante AENA.