El PP de Menorca exige al Gobierno central que negocie con los médicos para poner fin al conflicto sanitario

El Partido Popular de Menorca reclama al Gobierno de Pedro Sánchez que abra una negociación con los médicos para resolver el conflicto generado por la reforma del Estatuto Marco. La petición la han trasladado este miércoles los candidatos populares al Congreso y al Senado, Joan Mesquida y Ramón Sintes, durante una reunión con representantes del Sindicato Médico de Balears (SIMEBAL).

El encuentro ha permitido a los representantes del PP conocer las principales reivindicaciones de los profesionales sanitarios de la Isla, especialmente en relación con sus condiciones laborales y la necesidad de contar con un espacio propio de negociación.

Uno de los datos que ha centrado la reunión es el impacto de las jornadas de huelga médica en Menorca. Según las cifras facilitadas por el PP, los paros han provocado ya la suspensión de más de 4.500 actos asistenciales en la Isla, una situación que, según la formación, perjudica tanto a los pacientes como a unos profesionales que soportan una elevada presión asistencial.

El candidato al Senado, Ramón Sintes, ha criticado la gestión del conflicto por parte del Ejecutivo central y ha acusado al Gobierno de no haber atendido las demandas de diálogo de los médicos. Los populares consideran que la reforma del Estatuto Marco debe abordarse mediante la negociación y teniendo en cuenta las particularidades de cada profesión sanitaria.

38 nuevos especialistas en Menorca

Durante la reunión, los candidatos también han destacado las actuaciones del Govern de Marga Prohens en materia sanitaria. En este sentido, han señalado la incorporación de 38 nuevos especialistas en Menorca, la ampliación de especialidades y la recuperación de derechos de los profesionales, como la carrera profesional.

El PP contrapone estos avances a la situación que, a su juicio, atraviesa la sanidad estatal y reclama una mayor coordinación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas.

Un Pacto de Estado y 4.500 médicos más en Atención Primaria

Entre las propuestas presentadas por los populares figura la creación de un gran Pacto de Estado por la Sanidad Pública, impulsado por Alberto Núñez Feijóo y con participación de las comunidades autónomas.

La iniciativa contempla la incorporación de 4.500 nuevos médicos a Atención Primaria en España, la mejora de las condiciones laborales y la actualización del Estatuto Marco mediante el diálogo. También plantea establecer un ámbito específico de negociación para los médicos que reconozca las particularidades de su profesión.

Otra de las medidas defendidas por el PP es modificar el sistema de financiación autonómica para garantizar recursos suficientes a las comunidades y mantener la calidad de los servicios sanitarios.