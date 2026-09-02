Menorca contará con 15,2 millones de euros para reforzar su red eléctrica entre 2027 y 2030

El Consell Insular de Menorca y Endesa han abordado este miércoles las futuras inversiones previstas para mejorar la red eléctrica de la isla. La compañía ha presentado un plan de actuaciones para el periodo 2027-2030 que contempla una inversión global superior a los 15,2 millones de euros y un total de 112 intervenciones en la red de distribución.

El encuentro ha estado encabezado por el presidente del Consell Insular, Adolfo Vilafranca, y el director de Endesa en Baleares, Martí Ribas.

El plan presentado por Endesa tiene como principal objetivo incrementar la capacidad de la red, mejorar la calidad y continuidad del suministro y reforzar su resistencia ante el aumento de la demanda eléctrica. La mayor parte de las actuaciones se desarrollarán en la red de media tensión.

Las inversiones se distribuirán entre cinco municipios de la isla. Maó concentrará el mayor número de actuaciones con 57 intervenciones y una inversión de 4,3 millones de euros. Le siguen Ciutadella, con 34 actuaciones y 3,2 millones; Es Mercadal, con 10 actuaciones y 4,4 millones; Alaior, con siete actuaciones y 2,5 millones; y Sant Lluís, con cuatro actuaciones y cerca de 833.000 euros.

En total, las obras permitirán actuar sobre más de 64 kilómetros de red eléctrica. En el caso de Ciutadella, las actuaciones forman parte además del plan específico anunciado por Endesa el año pasado para reforzar la infraestructura eléctrica del municipio.

La compañía también trabaja en un plan complementario para la red de baja tensión, que se sumará a las inversiones previstas en media tensión. Asimismo, Endesa prepara un estudio de reconfiguración de cargas para analizar el comportamiento de la red e identificar nuevas actuaciones que permitan mejorar su funcionamiento y resiliencia.

La reunión también ha servido para analizar las incidencias registradas durante este verano en distintos puntos de Menorca. Según Endesa, los problemas estuvieron relacionados con la elevada exigencia soportada por determinados elementos de la red debido a las altas temperaturas sostenidas durante los últimos dos meses.

Las actuaciones se ejecutarán de forma progresiva, a medida que Endesa obtenga las autorizaciones y permisos necesarios por parte de las diferentes administraciones competentes.