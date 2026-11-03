El PP de Menorca acusa a Joana Barceló de reclamar más financiación para la insularidad mientras el Gobierno de Sánchez reduce su peso

El Partido Popular de Menorca critica la posición de la candidata de la coalición de izquierdas al Senado, Joana Barceló, por reclamar una mayor financiación para la insularidad y la doble insularidad mientras el Gobierno de Pedro Sánchez plantea reducir el peso de este criterio en el nuevo modelo de financiación autonómica.

El presidente del PP de Menorca, Cristóbal Marqués, ha acusado a Barceló de mantener una postura contradictoria y le ha pedido que aclare si está de acuerdo con la reducción propuesta por el Ejecutivo central o si exigirá a su propio partido que rectifique.

«Joana Barceló reclama en Menorca lo que el Gobierno de Pedro Sánchez está reduciendo en Madrid. No basta con hablar de financiación justa y doble insularidad. Hay que tener la valentía de exigir a Sánchez que rectifique», ha manifestado Marqués.

Según denuncia el PP, la propuesta del Ministerio de Hacienda plantea reducir del 0,6 % al 0,5 % el peso de la insularidad en el cálculo de la población ajustada, lo que supone una disminución relativa del 16,7 %. Los populares recuerdan que el Govern de Marga Prohens votó en contra de esta propuesta al considerar que no atiende adecuadamente las necesidades específicas de Baleares.

Marqués también ha reprochado al PSOE de Menorca que, según sostiene, defendiera inicialmente la propuesta del Gobierno central y no reclamara entonces un mayor reconocimiento de la insularidad. «La coherencia se demuestra cuando hay que tomar decisiones, no cuando se está en campaña electoral», ha señalado.

El partido considera que durante los meses de mayor actividad turística la isla debe prestar servicios públicos a un volumen de población muy superior al que figura en el padrón, lo que incrementa las necesidades de recursos en ámbitos como la sanidad, la seguridad, las emergencias, el abastecimiento de agua, la gestión de residuos y las infraestructuras.

«Menorca no puede financiar sus servicios públicos como si durante todo el año tuviera únicamente la población que figura en el padrón. En verano atendemos a muchas más personas y necesitamos más recursos para garantizar unos servicios de calidad, tanto a residentes como a visitantes», ha afirmado Marqués.

Por este motivo, el PP defiende que el nuevo sistema de financiación autonómica incorpore criterios que reflejen la presión estacional sobre los servicios públicos, el crecimiento demográfico y los costes adicionales derivados de la doble insularidad.

Los populares sostienen que la condición insular encarece la prestación de servicios y la actividad económica, por lo que consideran necesario que estas particularidades se tengan en cuenta en el reparto de los recursos.

«No pedimos privilegios, pedimos justicia. No cuesta lo mismo prestar servicios en una isla que en la península, ni se pueden calcular nuestras necesidades ignorando a la población que atendemos durante la temporada turística», ha concluido el presidente del PP de Menorca.