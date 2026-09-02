Menorca acuerda impulsar por vía urgente la nueva ley de reserva de biosfera

LEER MÁS Menorca da un paso decisivo para limitar la entrada de vehículos y combatir la saturación del tráfico

El Consell de Menorca ha aprobado la propuesta de modificación de la ley de Reserva de Biosfera con el objetivo de corregir las carencias detectadas en la normativa actual y avanzar hacia su aplicación efectiva. La institución insular considera que la legislación vigente presenta dificultades técnicas y jurídicas que han impedido desarrollar algunas de las medidas previstas.

Según se explica en la transcripción, los técnicos del Consell han advertido de que determinados aspectos del reglamento serían de difícil aplicación, entre ellos el sistema de autorizaciones y el control de los cupos de vehículos. Por este motivo, la institución ha optado por modificar la normativa desde el propio Consell Insular, promotor de la propuesta.

El texto ha contado con la colaboración del Grupo Socialista, que presentó diversas enmiendas durante el proceso de elaboración. Algunas fueron incorporadas y otras rechazadas por motivos técnicos o legales. El Consell destaca que el resultado final supone, a su juicio, una mejora respecto al texto original.

Uno de los principales cambios afecta a la reciprocidad en la aplicación de las restricciones a los vehículos de residentes de otras islas. La propuesta incorpora una disposición que establece que las medidas no se aplicarán a residentes de otras islas si tampoco se aplican de forma equivalente a los residentes de Menorca.

Además, se ha creado una comisión de seguimiento encargada de controlar la evolución y aplicación de la normativa y los avances que se produzcan.

Tramitación por vía de urgencia

El Consell de Menorca trasladará ahora la propuesta al Parlament y solicitará que su tramitación se realice por la vía de urgencia. La institución considera que el acuerdo alcanzado puede facilitar que los distintos grupos políticos apoyen el texto durante su recorrido parlamentario.

Mientras tanto, también continúa la preparación del reglamento, cuya tramitación será más larga. Otro de los siguientes pasos será negociar un acuerdo transitorio para 2027.

Limitaciones para vehículos de no residentes y empresas de alquiler

Durante la explicación de las modificaciones también se aborda la situación de los menorquines que residen fuera de la isla. Una de las propuestas para permitir determinadas excepciones no habría superado el filtro legal.

En concreto, se descarta la posibilidad de que una persona no residente pueda tener un vehículo con permiso de circulación en Menorca, debido a que, según la explicación ofrecida, la normativa de tráfico establece que la dirección del vehículo debe corresponderse con la de la persona titular.

En el caso de las empresas de alquiler de vehículos, se mantiene una doble condición: la empresa debe tener su domicilio social en Menorca y los vehículos deben disponer del permiso de circulación en la isla.

Pendientes las cámaras del puerto

La transcripción también recoge preguntas sobre las cámaras previstas en el puerto de Menorca. Según la respuesta ofrecida, todavía no están instaladas.

La Autoridad Portuaria estaría trabajando en un borrador de convenio para hacer posible su instalación. El documento señala que la principal dificultad ha sido determinar el encaje legal de la medida, aunque se asegura que dicho encaje ya estaría resuelto.

El borrador deberá ser revisado por el Consell antes de continuar con su aprobación por los órganos correspondientes de la Autoridad Portuaria.