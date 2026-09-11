Maó reprograma para este viernes los actos de las fiestas de Gràcia

El Ayuntamiento de Maó ha anunciado la reprogramación de las actividades, que se centraran a lo largo de la tarde y la noche y tendrán como uno de sus principales atractivos el gran espectáculo pirotécnico previsto a las 23.00 horas desde la estación naval.

A las 19.00 será el momento de la Baixada de la Banda de Música de Maó, con salida desde el Ayuntamiento y recorrido hasta el puerto, donde actuará a las 19.45 el grupo Pinyeta Pinyol.

La programación continuará también a partir de las 19.45 horas con la Nit de Mercats al Port, que permitirá recuperar esta actividad suspendida por el temporal.

Por otro lado, en el Moll de Llevant, actuarán a las 19.45 Ses Bistes de Mongofre y, posteriormente, a las 21.30 Grup Espina.

La jornada finalizará con el gran espectáculo pirotécnico de las 23.00 horas, que permitirá recuperar uno de los actos más destacados de las fiestas de Gràcia.