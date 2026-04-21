Javier Caldentey presenta su libro 'Anatema'

El escritor y docente Javier Caldentey presenta en Menorca su nueva obra, Anatema, una novela que busca romper con uno de los problemas más extendidos entre lectores de todas las edades: el bloqueo lector.

Durante una entrevista en “Más de Uno Menorca”, el autor explicó que su libro nace con la intención de ser accesible, dinámico y fácil de leer. “El bloqueo lector no entiende de edad ni de gustos. Es ese momento en el que no logras concentrarte o no sabes qué leer. Este libro intenta ser un remedio para eso”.

La obra, de 184 páginas y estructurada en cinco capítulos, presenta una particularidad formal: cada frase ocupa una línea, lo que agiliza la lectura. Además, los capítulos se dividen en fragmentos muy breves y terminan en forma de “cliffhanger”, generando intriga y motivando al lector a continuar.

El libro incluye referencias a artistas que van desde compositores clásicos como Puccini, Bach o Mozart, hasta figuras contemporáneas como Rosalía. A través de un código QR, los lectores pueden acceder a una lista de reproducción en Spotify que acompaña la lectura.

La presentación tendrá lugar el martes 21 de Abril a las 20:00 horas en la Fundación Rubio Tudurí, situada en el Claustro del Carmen.

Escucha la entrevista completa aquí.