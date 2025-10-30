Fibralink aboga por calmar y educar a las personas mayores víctimas de estafas digitales en Menorca

Colectivo vulnerable a nivel tecnológico. De este modo ven en la empresa menorquina Fibralink la situación de la mayoría de personas mayores que hacen uso de dispositivos digitales.

Cada vez son más las personas de este colectivo que entran con dudas a las oficinas de Maó y de Ferreries, y que reciben un servicio de atención cercano y con soluciones.

Las estafas son frecuentes y las personas mayores la diana perfecta para que caigan en estos delitos. Por este motivo, Fibralink apuesta por calmar y educar a todos los afectados.