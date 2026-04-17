Menorca se queda sin el Grupo Especialista en Desactivación de Explosivos (GEDEX)

El Grupo Especialista en Desactivación de Explosivos (GEDEX) de la Guardia Civil ya no tendrá efectivos permanentes en la isla

El senador por Menorca, Cristóbal Marqués, ha calificado la medida de “muy grave” y ha advertido de sus consecuencias directas sobre la seguridad de la isla.

Según ha denunciado, la desaparición de esta unidad implica que, ante cualquier incidente con explosivos, los equipos deberán desplazarse desde Mallorca, lo que podría retrasar la respuesta en situaciones críticas.

La decisión llega además en un momento especialmente delicado, marcado por la falta estructural de agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional en Baleares. Según datos aportados por el propio senador, las islas acumulan más de 1.000 plazas sin cubrir.

Ante esta situación, Marqués ha reclamado al Gobierno un plan urgente para completar las plantillas y reforzar especialmente áreas sensibles como la lucha contra la violencia de género, la ciberdelincuencia o el control de fronteras.