Infotelecom impulsa la conectividad en Menorca y se prepara para el reto de la "soberanía digital" y Verifactu

Con el inicio del nuevo curso escolar y la vuelta a la rutina tras la temporada alta, Infotelecom anima a empresas y particulares de Menorca a reevaluar sus servicios de conectividad e internet. Así lo ha destacado su gerente, Josep Fortuny, en una entrevista en Más de Uno Menorca.

Fortuny ha subrayado el valor diferencial de contar con un operador de telecomunicaciones local frente a las grandes compañías nacionales: la proximidad y el conocimiento directo del terreno. "Cuando el cliente llama, le atiende una persona que sabe desde dónde llama y, muy posiblemente, qué tiene instalado", afirmó, destacando que el trato directo y la capacidad de resolución son las principales razones de confianza de la población menorquina.

Actualmente, Infotelecom cuenta con cerca de 10.000 servicios y circuitos en la isla, siendo el proveedor principal de conectividad para multitud de empresas locales, administraciones públicas, los ayuntamientos de la isla y el Consell Insular.

Soluciones para empresas: Servicios avanzados que incluyen centralitas, redes VPN, entornos cloud y respaldo automático mediante múltiples tecnologías (fibra óptica propia, accesos indirectos, red WiMAX, GSM y satélite) para garantizar un servicio ininterrumpido a cuerpos de seguridad como las policías locales y grandes negocios.

Cobertura en la isla: Ampliación constante de la red de fibra óptica, alcanzando zonas donde la cobertura era pendiente como Cales Fonts y Cala Corp, con proyectos previstos para Cala Morell y Punta Grossa. Por otro lado, tras la apertura de su centro de datos en Palma, Infotelecom ofrece alojamiento de datos y servicios en la nube guardados en servidores locales de Baleares, garantizando la independencia frente a los gigantes tecnológicos internacionales. Y como pioneros en la creación de páginas web en Menorca desde 1995, la empresa advierte a las pymes de la necesidad de adaptar sus sistemas de gestión a la normativa Verifactu, que será obligatoria a partir del 1 de enero para sociedades y del 1 de julio para autónomos.