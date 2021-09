La FFTM reivindica Menorca como destino seguro de la covid-19

La gerente de la Fundación Fomento del Turismo de Menorca (FFTM), Elena Costa, ha destacado la isla como "una de las destinaciones más seguras de Europa", en el marco del Día Mundial del Turismo 2021.





Costa ha recordado que este lunes continuarán las diferentes actividades programadas por el Consell para celebrar la efeméride. La gerente de la FFTM ha enfatizado el éxito de convocatoria de la visita guiada al poblado talayótico de Torre den Galmés, en una jornada donde ha reivindicado la seguridad en destino que exhibe Menorca: "se han tomado decisiones difíciles, pero que han resultado ser efectivas. También cabe reseñar el esfuerzo del sector para actualizar los protocolos y normativas. Podemos afirmar que estamos entre los destinos más seguros de Europa. Desde hace años trabajamos con esta filosofía de preservación de territorio y naturaleza, aspectos demandados por nuestros visitantes".





Costa ha recordado que la temporada turística 2021 "todavía no la damos por acabada", y prevé un buen comportamiento de los mercados hasta mediados de noviembre. Por otro lado, la responsable de la FFTM se desmarca de las peticiones de actuación para poner freno a la sensación de masificación: "en números absolutos ha venido menos gente que el 2019, aunque sí es cierto que se han vivido escenas puntuales, especialmente a causa del aumento de españoles y franceses, dos mercados que aprecian la gastronomía. No he percibido esta masificación, no es un año normal y no podemos tomar decisiones a la ligera, es necesario esperar a ver qué sucede en próximas temporadas".