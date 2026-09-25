Ferreries apuesta por alargar la temporada turística y atraer más visitantes al pueblo

El Ayuntamiento de Ferreries hace un balance positivo de la temporada turística, marcada por un inicio fuerte, cierta ralentización en junio y julio y una recuperación de la actividad durante agosto y septiembre. Los responsables municipales destacan especialmente el aumento de visitantes en el núcleo urbano, favorecido por las iniciativas de promoción turística.

Uno de los principales objetivos del Consistorio es adelantar el inicio de la temporada al 1 de abril, adaptando los servicios de Cala Galdana a la apertura anticipada de los establecimientos hoteleros. También se han realizado mejoras en la urbanización, como la reforma de tres miradores y la instalación de una nueva oficina de información turística.

La estrategia de desestacionalización incluye la recuperación del patrimonio, la promoción de rutas naturales y la celebración de eventos como la Fira d'Artesania, que alcanza su 25.º aniversario con 51 expositores.

El Ayuntamiento también destaca el reconocimiento de Ferreries como Pueblo Mágico de España y el incremento de turistas italianos y portugueses. Todas estas iniciativas persiguen un mismo objetivo: consolidar Ferreries como un destino turístico atractivo durante todo el año.