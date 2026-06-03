La escalada de agresiones en la prisión de Menorca dispara la alarma entre los funcionarios

La creciente tensión en el Centro Penitenciario de Menorca ha encendido todas las alarmas entre los trabajadores. El sindicato ACAIP+UGT ha denunciado que la prisión ha registrado cuatro incidentes graves desde principios de abril, una situación que vincula directamente a la falta de personal y al deterioro de las condiciones de trabajo en el centro.

El episodio más reciente, según relata el sindicato, estuvo protagonizado por un interno considerado especialmente conflictivo, trasladado desde Palma. Durante dos jornadas consecutivas, el recluso habría protagonizado una escalada de amenazas, insultos y actos violentos que obligaron a intervenir al personal penitenciario.

Desde ACAIP+UGT consideran que estos episodios no son hechos aislados, sino la consecuencia de una plantilla insuficiente para afrontar situaciones de alta conflictividad. El sindicato sostiene que la prisión funciona actualmente con apenas el 57% de los efectivos necesarios, una circunstancia que dificulta la prevención y gestión de incidentes violentos.