Dos agentes de la Policía Nacional salvan la vida a una niña de año y medio que se había atragantado en Ciutadella

Dos agentes de la Policía Nacional han salvado la vida a una niña de un año y medio que se había atragantado con comida en Ciutadella de Menorca. La pequeña llegó en brazos de un familiar hasta las puertas de la comisaría, donde pidieron ayuda desesperadamente al comprobar que no podía respirar y había perdido la conciencia.

Los hechos ocurrieron a finales del pasado mes de octubre, alrededor de las 12:20 horas. Una mujer se presentó en la entrada de la Comisaría de la Policía Nacional con la menor en brazos y gritando para solicitar auxilio.

Al escuchar los gritos, un agente que se encontraba trabajando en el servicio de documentación del DNI salió inmediatamente para atender la emergencia. Al comprobar que la niña estaba inconsciente y presentaba los primeros síntomas de cianosis labial, la colocó en posición de asistencia pediátrica y comenzó a practicarle maniobras de auxilio.

Poco después, otra agente se sumó a la intervención y ambos comenzaron a realizar maniobras de desobstrucción de las vías respiratorias, con compresiones torácicas e interescapulares.

La actuación permitió que la pequeña expulsara un trozo de comida que tenía alojado en las vías respiratorias. Tras conseguir despejar la obstrucción, los agentes comprobaron que la niña había recuperado la respiración y presentaba pulso periférico.

Mientras tanto, otros policías habían solicitado la presencia de los servicios sanitarios, que llegaron pocos minutos después para estabilizar a la menor y trasladarla a un centro hospitalario.

La niña evolucionó favorablemente y pudo recuperarse de este grave episodio gracias a la rápida intervención de los agentes, cuya actuación fue decisiva para evitar un desenlace.