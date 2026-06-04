Decohoglia impulsa “Origins”, una nueva propuesta de interiorismo inspirada en el Mediterráneo

Origins surge tras una reflexión interna de la empresa sobre su identidad y sus valores. El equipo decidió apostar por una visión más alineada con el estilo de vida mediterráneo y el patrimonio arquitectónico de Menorca, buscando trasladar esa filosofía a los espacios domésticos.

Nacho Rodríguez, representante de Decohogalia, explica durante una entrevista en Onda Cero Menorca, que Origins quiere ofrecer una forma diferente de entender el hogar, basada en materiales naturales, líneas sencillas y una compra más reflexiva. La nueva tienda pone el foco en productos fabricados con materiales “honestos” y cercanos al entorno mediterráneo, además de ofrecer amplias posibilidades de personalización en medidas, colores y acabados.

La propuesta se dirige a clientes que buscan equilibrar diseño, calidad y precio, alejándose tanto del bajo coste como de las opciones más exclusivas y elevadas de precio. “El objetivo es ofrecer un producto de calidad a un precio asequible y con diseño”, señaló Rodríguez.

La tienda ha sido concebida como una sucesión de ambientes que recrean escenas cotidianas, permitiendo a los visitantes visualizar cómo podrían integrarse los distintos elementos en sus propios hogares. Dormitorios, patios y espacios de exterior forman parte de una exposición diseñada para inspirar y ayudar a los clientes a imaginar soluciones personalizadas para sus viviendas.

La empresa destaca el creciente interés de propietarios de viviendas turísticas por mejorar la decoración y el equipamiento de sus inmuebles, una tendencia que contribuye a elevar la calidad de la oferta turística de Menorca.

Origins se encuentra en el Carrer Sabaters 9 de Ciutadella, junto al establecimiento principal de Decohogalia. Ambas propuestas se complementan: mientras Decohogalia mantiene una oferta centrada en productos funcionales y competitivos en precio, Origins incorpora mobiliario, decoración y textiles con una marcada identidad mediterránea.

La compañía invita a residentes y visitantes a conocer el nuevo espacio, concebido no solo como una tienda, sino también como una fuente de inspiración para quienes buscan renovar sus hogares con una estética coherente, cálida y vinculada al entorno balear.

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