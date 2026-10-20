El Consell Insular destina hasta 30.000 euros a formar a empresas y profesionales de Menorca

El Consell Insular de Menorca ha aprobado un convenio de colaboración con PIME Menorca para impulsar la formación ocupacional y continua de trabajadores, autónomos y empresas de la isla. El acuerdo contempla una aportación máxima de 30.000 euros para ampliar la oferta formativa y adaptar las competencias profesionales a las necesidades actuales del mercado laboral.
La iniciativa incluye cursos especializados en inteligencia artificial aplicada a la empresa, automatización de procesos, ciberseguridad, planificación estratégica y gestión del tiempo. También se ofrece formación sobre facturación y Verifactu, gestión de residuos, organización de talleres y mentoría empresarial, además de cursos específicos para los sectores de la estética, la peluquería y las instalaciones.
Las actividades formativas se imparten en Maó y Ciutadella con el objetivo de facilitar el acceso a profesionales y empresas de distintos puntos de Menorca. El programa combina la formación ocupacional, orientada a mejorar la cualificación de las personas desempleadas y favorecer su incorporación al mercado laboral, con la formación continua, destinada a actualizar los conocimientos de los trabajadores en activo y los autónomos.
El conseller de Cultura, Educación, Juventud y Deportes, Joan Pons Torres, ha destacado la importancia de mantener el apoyo institucional a los autónomos y pequeños empresarios, a los que considera una parte esencial de la economía menorquina. Según ha señalado, facilitar una formación adaptada a las necesidades de cada sector permite afrontar los nuevos retos empresariales y mejorar las oportunidades de desarrollo de los negocios.
PIME Menorca, que agrupa a más de 2.000 empresas integradas en 42 asociaciones empresariales y profesionales, participa en la organización de estas acciones formativas para dar respuesta a las necesidades de los diferentes sectores productivos de la isla.