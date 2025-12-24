Cerca de 160 parroquias y edificios diversos de Mallorca celebran su tradicional Misa del Gallo

Un total de 159 iglesias, santuarios, colegios, hospitales e inmuebles de distinta índole acogerán las tradicionales Misa del Gallo o 'nit de matines' en Mallorca, que se celebrará este 24 de diciembre, día de Nochebuena. En Palma, la Misa más temprana se oficiará a las 12.00 horas en la Clínica Rotger, las siguientes serán a las 17.00 horas en el Hospital Juaneda y en el centro penitenciario de Palma y, a las 17.30 horas, en la parroquia de la Resurrección, según ha informado el Obispado de Mallorca en un comunicado.

A las 18.00 horas será el turno de las parroquias de Sant Agustí, Santa Margalida (castrense), Sant Felip Neri, Sant Roc (Son Roca), en las Hermanitas de los Pobres, Santa Magdalena, de la Transfiguración del Señor (Gènova), de l'Assumpció (Son Espanyolet), de la Inmaculada Concepción (Establiments), de Sant Josep del Terme (sa Indioteria), Sant Pius X, Sant Marçal (sa Cabaneta), Crist Rei (es Vivero) y Sant Maria Assumpta (Badies).

Seguidamente, a las 18.30 horas habrá celebraciones en el santuario de la Anunciación de María (La Sang), en la iglesia de la Missió y en la parroquia del Immaculat Cor de Maria. A las 19.00 horas se celebrarán la mayoría de las 'matines', como las de las parroquias de La Encarnación, Santa Eulàlia, Beat Ramon Llull, Santa Catalina Thomàs, Sant Jaume, la Immaculada Concepció (Sant Magí), Santa Teresa de l'Infant Jesús (Son Armadams), el santuario de la Purísima Concepción (Franciscanas TOR), Inmaculada Concepción (Son Sardina), Basílica de Sant Miquel, la Purísima Concepción (sa Vileta), Sant Nicolau y Ntra. Sra. de la Salut (el Terreno).

Además, a esta hora acogerán sus 'matines' las parroquias de Sant Francesc d'Assís (es Pillarí), Santíssima Trinitat, Ntra. Sra. de la Soledat (la Soledat), iglesia de la Porciúncula, Sant Joan d'Àvila, Sant Antoni Abat (Son Ferriol), Ntra. Sra. del Carme (Coll d'en Rabassa), Sant Llàtzer (Pla de na Tesa), Sant Alonso Rodríguez, Sant Josep Obrer, Sant Isidre (s'Aranjassa) y Ntra. Sra. del Roser (Son Cladera).

El turno de las 19.30 horas se celebrará en las parroquias de Sant Pau (Son Dameto), Sagrada Família, el santuario de la Bonanova, la iglesia de Santa Teresa de Jesús, las parroquias de Ntra. Sra. del Remei (es Molinar), Ntra. Sra. del Carme (Pòrtol), Sant Antoni de la Platja (Can Pastilla) y Mare de Déu de Montserrat.

A las 20.00 horas habrá Misa del Gallo en las iglesias de la Immaculada Concepció-Caputxins y Mare de Déu dels Socors, la basílica de Sant Francesc y las parroquia de Sant Sabastià, Santa Creu, Sant Bartomeu (Son Rapinya), Sagrat Cor (els Hostalets), Ntra. Sra. de la Font de Déu i Sant Bernat (la Real).

A las 20.30 horas se puede asistir al oficio religioso de Nochebuena en las parroquias Sant Francesc de Paula, Ntra. Sra. de la Lactància (s'Arenal), Sant Alonso Rodríguez (Pont d'Inca) y Sant Jordi. La más tardía de Palma será en la iglesia de Ntra. Sra. Emperatriz de la China (23.30 horas). Media hora antes, a las 23.00 horas, tendrá lugar la misa en la Catedral de Mallorca, una de las más populares y que suele presidir el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull.

Este año, el encargado de interpretar la Sibil·la será Toni López Dezcallar, de 12 años y miembro de la Escolania dels Vermells de la Seu. Será la primera vez desde finales de los años 60 y principios de los 70, cuando las mujeres pudieron tomar parte de la celebración, que la cante un varón.