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AVANÇAM y PSOE piden que Alaior cuente con una nueva residencia para mayores y la ampliación de Es Ramal

Consideran necesario incorporarlo en el Plan Sociosanitario 2026-2030

Onda Cero Menorca

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Toni Mir (PSOE) e Isa Allès (AVANÇAM) frente Es Ramal
Toni Mir (PSOE) e Isa Allès (AVANÇAM) frente Es Ramal | Onda Cero

Ambas formaciones consideran que el documento elaborado por la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia deja fuera una de las principales necesidades asistenciales del municipio. Según señalan, el progresivo envejecimiento de la población y el aumento de los casos de dependencia hacen imprescindible incrementar el número de plazas residenciales disponibles en Alaior.

Recuerdan que la construcción de un nuevo geriátrico ha sido una reivindicación constante del pleno municipal durante los últimos años y una propuesta compartida por las distintas fuerzas políticas de la localidad. Asimismo, destacan que la ampliación de la residencia de Es Ramal también ha sido objeto de debate en varias ocasiones, sin que hasta la fecha se haya materializado ninguna actuación en este sentido.

Los grupos lamentan que el nuevo Plan de Infraestructuras Sociosanitarias no contemple ninguna inversión destinada a ampliar la capacidad residencial de Alaior durante el periodo 2026-2030.

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