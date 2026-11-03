AVANÇAM propone bonificar la tasa de basuras en Alaior a las familias que utilicen la deixalleria municipal

El grupo municipal AVANÇAM defiende una propuesta para estudiar la implantación de bonificaciones en la tasa municipal de residuos dirigidas a las familias que hagan un uso regular de la deixalleria municipal.

La iniciativa tiene como objetivo fomentar las buenas prácticas en la gestión de los residuos, facilitar su correcta separación e incentivar a la ciudadanía que contribuye a proteger el medio ambiente. Desde AVANÇAM consideran que, además de mejorar los servicios de recogida y limpieza, impulsar campañas de concienciación y sancionar las conductas incívicas, el Ayuntamiento también debe reconocer el compromiso de quienes gestionan correctamente sus residuos.

La deixalleria es una instalación fundamental para depositar residuos que requieren un tratamiento específico y que no deben arrojarse a los contenedores convencionales, como electrodomésticos, pinturas, aceites o muebles. Por ello, la formación considera que utilizar este servicio debería tener también un reconocimiento económico para las familias.

La portavoz de AVANÇAM, Isa Allès, defiende que la política de residuos debe combinar las medidas sancionadoras con incentivos para la ciudadanía. «No podemos limitarnos a pedir civismo o a poner sanciones, tenemos que crear incentivos para que hacer las cosas bien también tenga una recompensa», afirma.

Allès señala, además, que algunos municipios de fuera de Menorca ya han implantado sistemas de bonificación de la tasa de residuos vinculados al uso de estas instalaciones. Según la portavoz, estas experiencias podrían estudiarse y adaptarse a la realidad de Alaior para que las familias que contribuyen a una mejor gestión de los residuos vean reconocido su esfuerzo en el recibo municipal.

Estudiar la viabilidad de los descuentos

La moción plantea que el Ayuntamiento analice la viabilidad técnica y económica de este sistema y que, si los resultados son favorables, modifique la ordenanza fiscal para hacer posible la aplicación de las bonificaciones.

La propuesta también contempla establecer mecanismos de coordinación con el Consorcio de Residuos, Energía y Agua de Menorca, responsable de la gestión de la Red de Deixalleries de Menorca, para registrar y acreditar las aportaciones realizadas por los usuarios.

Una propuesta accesible para todos los hogares

AVANÇAM también propone estudiar alternativas para que las personas mayores y aquellas con dificultades de movilidad puedan beneficiarse de los posibles descuentos. Entre las opciones planteadas figura aprovechar el servicio gratuito de recogida de voluminosos con cita previa o permitir que familiares y personas autorizadas realicen aportaciones en nombre de un domicilio.

Asimismo, la formación considera importante buscar fórmulas para que las personas que viven de alquiler y utilizan responsablemente la deixalleria también puedan acceder a las bonificaciones.

La iniciativa se debatirá en el pleno municipal, donde AVANÇAM defenderá que el compromiso con una gestión responsable de los residuos pueda traducirse en un ahorro económico para las familias de Alaior.