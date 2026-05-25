LOCAL

Avançam Alaior denuncia la “parálisis absoluta” del PP en el Ayuntamiento

El informe de Intervención municipal revela una baja ejecución de las inversiones previstas del 2025

Onda Cero Menorca

Menorca |

Ayuntamiento de Alaior
Ayuntamiento de Alaior | Onda Cero Menorca

Avançam Alaior carga duramente contra el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Alaior tras conocerse los datos del informe de Intervención municipal, que revelan una baja ejecución de las inversiones previstas durante 2025.

Según denuncia Avançam, el consistorio solo ha ejecutado el 25,57% de las inversiones presupuestadas. De los más de 11 millones de euros previstos inicialmente, únicamente se han materializado 2,8 millones, una situación que la formación considera una muestra evidente de “parálisis e incapacidad de gestión”.

El concejal de Avançam Alaior, Víctor Ferrer, ha asegurado que “el PP vende como una buena gestión lo que en realidad es pura inacción”.

Desde la formación critican que esta situación provoca un “estancamiento crónico” en el municipio y ello impide desarrollar nuevas infraestructuras o mejorar servicios esenciales para los vecinos y vecinas del munucipio.

La formación reclama un cambio urgente en la forma de gobernar y exige que los recursos municipales se traduzcan en actuaciones útiles y visibles para la ciudadanía.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer