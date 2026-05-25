Avançam Alaior denuncia la “parálisis absoluta” del PP en el Ayuntamiento

Avançam Alaior carga duramente contra el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Alaior tras conocerse los datos del informe de Intervención municipal, que revelan una baja ejecución de las inversiones previstas durante 2025.

Según denuncia Avançam, el consistorio solo ha ejecutado el 25,57% de las inversiones presupuestadas. De los más de 11 millones de euros previstos inicialmente, únicamente se han materializado 2,8 millones, una situación que la formación considera una muestra evidente de “parálisis e incapacidad de gestión”.

El concejal de Avançam Alaior, Víctor Ferrer, ha asegurado que “el PP vende como una buena gestión lo que en realidad es pura inacción”.

Desde la formación critican que esta situación provoca un “estancamiento crónico” en el municipio y ello impide desarrollar nuevas infraestructuras o mejorar servicios esenciales para los vecinos y vecinas del munucipio.

La formación reclama un cambio urgente en la forma de gobernar y exige que los recursos municipales se traduzcan en actuaciones útiles y visibles para la ciudadanía.