Unas 2.500 personas se manifiestan en Menorca durante la huelga general, con un seguimiento estimado del 40 % por parte de CCOO

Cerca de 2.500 personas han salido este miércoles a las calles de Menorca con motivo de la huelga general. La manifestación más multitudinaria ha recorrido el centro de Maó, con aproximadamente 2.000 participantes, mientras que en Ciutadella se han concentrado alrededor de 500 personas.

Al grito de «¡Que viva la lucha de la clase obrera!» y «¡No tenemos casa!», los manifestantes han expresado su malestar por la situación laboral, las dificultades de acceso a la vivienda y el deterioro de los servicios públicos.

Pese a la movilización registrada en ambas localidades, el secretario general de CCOO en Menorca, Antonio Soria, ha lamentado que la participación no haya sido mayor y ha reconocido que el sindicato esperaba una respuesta más amplia. CCOO estima que el seguimiento de la huelga en la isla se situará en torno al 40 %, aunque todavía está pendiente de los datos definitivos.

El sindicato atribuye parte de esta participación a la estacionalidad del mercado laboral menorquín y también ha criticado los servicios mínimos establecidos, que considera «más que abusivos», especialmente en determinados sectores como la recogida de basuras.

Por otro lado, las tres manifestaciones celebradas durante la jornada en Menorca han transcurrido con normalidad y bajo un amplio dispositivo de refuerzo policial, sin que se hayan registrado incidentes destacados.

La jornada de huelga también ha tenido repercusión en la actividad comercial de la isla. Durante la mañana, numerosos establecimientos han permanecido cerrados, con las persianas bajadas, en señal de seguimiento de la convocatoria.

Las reivindicaciones sindicales han vuelto a poner sobre la mesa los problemas que afectan a los trabajadores y residentes de Menorca, especialmente la pérdida de poder adquisitivo, el elevado coste de la vivienda y la necesidad de proteger los servicios públicos.

La jornada se ha desarrollado con una amplía presencia policial y no ha ocurrido ningún suceso destacable.